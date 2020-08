Een auto is zondagavond een schuur aan de Jerusalemlaan in Woensel-Noord binnengereden. Door de klap is een deel van de schuur ingestort. Niemand raakte hierbij gewond.

De bestuurder had zijn auto net uit de garage gehaald en wilde het plein afrijden. In plaats daarvan reed de automobilist de schuur binnen. Volgens de automobilist werkte de rem niet.

Door de klap is een groot gat in de schuur ontstaan en ook een deel van de tuinmuur omgevallen. Het voertuig is meegenomen door een berger.



De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.