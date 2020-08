Snackbar Flora aan de Floralaan West in Eindhoven is zondagavond overvallen. De politie is nog op zoek naar de daders, die vermoedelijk tussen de vijftien en zeventien jaar oud zijn. Niemand raakte bij de overval gewond.

De drie kwamen rond 21.40 uur de cafetaria binnen. De daders bedreigden de medewerkers met een mes, terwijl ze tevergeefs probeerden de kassa te openen. Omdat dit niet lukte, besloten de drie jongeren te vertrekken.

De jongens namen wel een mobiele telefoon van een van de werknemers mee.

Ze zijn er vervolgens te voet vandoor gegaan richting de Resedastraat.

De politie heeft een onderzoek geopend. Het gaat volgens de politie om drie daders met een lichtgetinte huidskleur in de leeftijd van vijftien tot en met zeventien jaar. De overvallers droegen bivakmutsen en capuchontruien.