Een automobilist die in de nacht van donderdag op vrijdag door de politie werd gestopt in Woensel, bleek in zijn auto een tas met daarin duizenden euro's contant geld te hebben liggen. De man kon niet verklaren waar het geld vandaan kwam en is aangehouden op verdenking van witwassen. Dat meldt een Eindhovense wijkagent zaterdag op Instagram.

De bestuurder werd rond 0.00 uur gestopt door de politie. Daarbij viel het de agenten op dat de man zich "ontzettend zenuwachtig" gedroeg en geen antwoord kon geven op makkelijke vragen, zoals hoe hij aan de auto kwam.



Door het gedrag van de verdachte werd besloten het voertuig te doorzoeken. De bestuurder stapte uit en probeerde snel een tas te verstoppen. In de tas werden de duizenden euro's aan contant geld aangetroffen.



De man kon of wilde geen antwoord geven op de vraag waar het geld vandaan kwam en voor wie het was. Op het bureau werd het voertuig verder doorzocht en werden vier telefoons gevonden.



Door de recherche wordt verder onderzoek gedaan naar de herkomst van het geld en de inhoud van de telefoons.