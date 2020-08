Een motor die geparkeerd stond in een voortuin in de Putterlaan in Nuenen, is in de nacht van vrijdag op zaterdag in brand gevlogen. Het voertuig zou mogelijk in brand zijn gestoken.

Bij de brandweer kwam iets na 2.30 uur een melding binnen dat een motor in brand stond. De buren hadden een vreemd geluid gehoord en toen ze uit het raam keken, bleek de voortuin van de buurman in brand te staan.

De motor, die dicht tegen de woning stond geparkeerd, stond in brand, maar ook liepen er lange sporen van vuur door de voortuin. De buren begonnen meteen met het blussen van het vuur.

Nadat de brandweer ter plaatse kwam en de brand had geblust, bleek er een spoor van brandbare vloeistof van de motor naar de weg te lopen. Daarom houdt de politie er rekening mee dat het vuur mogelijk is aangestoken.