Twee personen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere mensen aangevallen met een broekriem en een kettingslot in het horecagebied van Eindhoven.

Toen de politie probeerde de verdachten aan te houden, werd één van hen agressief. Hij beledigde de agenten en gebruikte het kettingslot als wapen om te ontkomen aan zijn arrestatie.



Na een korte achtervolging werd de verdachte aangehouden en onder controle gebracht met pepperspray.

Of de andere verdachte ook is aangehouden, is nog onbekend. De politie is momenteel niet bereikbaar. Getuigen worden verzocht contact op te nemen.