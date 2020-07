Een twintigjarige man uit Eindhoven die begin vorig jaar een auto-ongeluk veroorzaakte waarbij een inzittende om het leven kwam, is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur.

De man was op weg van Best naar Eindhoven en verloor de macht over het stuur op de Eindhovenseweg-Zuid. De auto kwam terecht op de middenberm en raakte daarbij een lantaarnpaal en een verkeersbord.

Vervolgens schoof het voertuig via een andere rijbaan naar de overkant van de weg waar het tot stilstand kwam op een fietspad. Bij het ongeluk kwam een vriend van de bestuurder, de bijrijder, om het leven.

De man reed ongeveer 100 kilometer per uur waar een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur is toegestaan. Daarnaast maakte de man een stuurfout. Volgens de rechtbank heeft de man daarom in strafrechtelijk opzicht schuld aan het ongeluk.



Naast de taakstraf krijgt de man een rijontzegging van 377 dagen, waarvan 365 voorwaardelijk. Daarnaast moet de man een schadevergoeding van meer dan 21.000 euro betalen.

De bestuurder heeft aan de rechtbank laten weten dat hij zichzelf het ongeluk verwijt. Het beeld van zijn overleden vriend staat volgens de man op zijn netvlies gebrand.