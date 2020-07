Bij een studentenflat op de campus van de TU Eindhoven stond vrijdag rond 13.00 uur een vrouw aan de buitenkant van een balkon. De vrouw vertrok voordat de hulpdiensten arriveerden.

De vrouw is over het hek van het balkon geklommen en hing met een touw om haar middel aan de gevel van de flat. Het balkon waarop de vrouw zich bevond is elf verdiepingen hoog.



De brandweer, politie, en beveiliging van de TU kwamen in actie nadat een student de situatie had gemeld bij de beveiliging. Voordat de hulpdiensten arriveerden, was de vrouw vertrokken.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe de vrouw het pand verliet en wegfietste, net voor de hulpdiensten aankwamen.

Wat de vrouw precies aan het doen was, is onbekend. De man die de melding maakte had niet het idee dat de vrouw suïcidaal is. De politie is op zoek naar de vrouw.