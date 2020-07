Ongeveer tweeduizend moslims hielden vrijdagochtend een gebed vanwege het Offerfeest op de voetbalvelden van vv Wodan in sportpark Woensel-Noord. Vanwege de coronamaatregelen vond het gebed niet plaats in een moskee.

Bij aankomst werden er mondkapjes uitgedeeld en moest iedereen de handen ontsmetten. Daarnaast was op het kunstgras met witte kruizen aangegeven waar gebedskleden mochten liggen.

Dat de dienst op een kunstgrasveld is gehouden in plaats van een moskee, doet volgens de organisatie niet af aan de waardigheid van het gebed.



"Het is natuurlijk anders dan we gewend zijn. Maar mensen zijn zeer tevreden", zegt mede-organisator Tarik Elkhayati.