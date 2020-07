Op de N69 hebben donderdag tussen 19.00 uur en 20.00 uur twee motorongelukken plaatsgevonden.

Een motorrijder reed rond 19.00 uur tegen een een tegemoetkomende auto aan. De bestuurder reed op de rotonde bij Borkel, maar verloor de macht over het stuur. Daarna kwam hij terecht op de verkeerde weghelft en raakte hij de voorkant van een bestelbus.

De man is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het tweede ongeluk vond rond 20.00 uur plaats in Aalst. De motorrijder werd bij een stoplicht van achteren aangereden door een personenauto. De man is behandeld in de ambulance.