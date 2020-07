Het BP-tankstation op de Eisenhowerlaan in Eindhoven is vrijdagochtend rond 6.15 uur overvallen. Een man bedreigde twee werknemers met een mes en ging er met een onbekend geldbedrag vandoor.

De verdachte vluchtte in de richting van de Berenkuil.

De man had een lichte huidskleur, was in het grijs gekleed, ongeveer 25 jaar oud en 1.80 meter lang. Hij droeg een blauwe tas bij zich.

De politie roept getuigen op om zich te melden.