Een beveiligingsbusje is in de nacht van woensdag op donderdag uitgebrand aan de Molenzicht in Waalre. Het ging om een busje dat beveiligingshonden vervoert. Tijdens de brand waren er geen dieren in het voertuig aanwezig.

De hoge temperatuur van de brand zorgde ervoor dat de gevel van het huis waarvoor het busje geparkeerd stond ook moest worden afgekoeld. Omdat de brandweer snel ter plaatse was, sprong de brand niet over op de woning. Het vuur was snel onder controle.



Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog onduidelijk. De politie heeft een onderzoek ingesteld.