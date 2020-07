In een flatwoning aan de Doctor Cuyperslaan in Eindhoven heeft woensdagavond een kleine brand gewoed. De brand ontstond door een pan die op het fornuis was blijven staan. Niemand is gewond geraakt.

De bewoner was vermoedelijk vergeten het vuur uit te zetten, waardoor het appartement zich vulde met rook. Omwonenden hebben daarop de brandweer gebeld.



Omdat er flink wat rook bij de brand vrijkwam, rukte de brandweer groots uit. Er zijn geen personen gewond geraakt bij de brand.



De schade in de flat wordt onderzocht.