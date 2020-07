Moslims van de moskeeën in Eindhoven houden vrijdagochtend een gebedsdienst vanwege het begin van het Offerfeest dat donderdagavond begint. De dienst wordt georganiseerd op de voetbalvelden van vv Wodan in Woensel-Noord om veilige afstand te kunnen bewaren.

De gezamenlijke moskeeën hebben de gemeente gevraagd of ze op deze manier het begin van het Offerfeest kunnen vieren. De keuze om de dienst op de sportvelden te organiseren is om voldoende ruimte te hebben om 1,5 meter afstand te kunnen houden.

Medewerkers van de afdeling Toezicht & Handhaving van de gemeente en de eigen vrijwilligers van de moskeeën zullen ervoor zorgen dat alles in goede banen verloopt.



Omwonenden van de sportvelden aan de Oude Bosschebaan hebben een brief gekregen over de opzet van de bijeenkomst. De gebedsdienst begint om 7.00 uur en duurt tot 10.00 uur.

Omwonenden kunnen tijdens de dienst geluid horen. Vanaf 8.00 uur wordt er gebeden. Afgesproken is dat de imam zijn preek in het Nederlands houdt, zodat buitenstaanders ook kunnen verstaan wat er gezegd wordt.