Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) meldt woensdag aan de Tweede Kamer dat de afspraken over stillere vliegtuigen voor Eindhoven Airport vanwege de coronacrisis tot en met 2022 zijn verlengd. Hierdoor blijft het aantal vliegtuigbewegingen (starts en landingen) begrensd op 41.500.

Het was de bedoeling dat Eindhoven Airport de komende jaren zou overstappen op een nieuw sturingsmodel. Dat model is ontwikkeld onder leiding van oud-politicus Pieter van Geel. 60 procent van de vloot zou worden vervangen door nieuwe, stillere toestellen.

De inzet van stillere vliegtuigen vermindert de geluidsoverlast in de omgeving. Wanneer de overlast wordt gereduceerd, zou er ruimte voor extra vluchten ontstaan.



De minister laat weten dat er vanwege de coronacrisis meer tijd nodig is om de nieuwe afspraken te bespreken met alle betrokken partijen. De afspraken voor 2020 en 2021 worden daarom verlengd tot en met 2022. Waarschijnlijk wordt dan in 2023 gestart met de vervanging van de vloot in plaats van in 2022. Dit betekent dat in die periode maximaal 41.500 starts en landingen mogelijk zijn.



Wel worden vluchten in de late avond per 25 oktober geschrapt. Dit betekent dat binnenkomende vluchten dan niet meer mogen landen na 23.00 uur.