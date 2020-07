De politie is op zoek naar getuigen van een gewapende overval op een cafetaria aan de Sint Bonifaciuslaan in Eindhoven op maandagavond.

Twee mannen liep rond 20.45 uur cafetaria Nicky binnen en bedreigden het personeel met een steekwapen. Na een greep in de kassa vluchtten zij in de richting van de Rielseweg. Daarna sloegen ze links af de Sint Norbertuslaan in.

Volgens de politie zijn de daders tussen de zestien en achttien jaar en hebben ze een lichtgetinte huidskleur en een slank postuur. Ze waren beiden in het zwart gekleed. Een van hen droeg een glimmende zwarte jas.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie.