De politie is nog bezig met het onderzoek in de Eindhovense woning waar vorige week een explosie plaatsvond. Hierbij raakte een zestienjarige jongen ernstig gewond. Het slachtoffer ligt nog steeds in het ziekenhuis.

De zijstraat van de woning aan de Moreelselaan is afgezet. Ook staat er een mobiel kantoor van de politie.



In de woning zijn tijdelijk witte bollen geplaatst die helpen bij het maken van een 3D-scan van de ruimte. Met behulp van deze scan kan er later ook nog onderzoek worden gedaan naar de woning.

De politie houdt er ernstig rekening mee dat de explosie, en de brand die erop volgde, een bewuste aanslag was.