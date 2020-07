De PvdA stelt raadsvragen over de aanwezigheid van gegevens in bestanden van de gemeente Eindhoven die er in het kader van de privacywetgeving niet in mogen staan.

De PvdA stelt dat door de toeslagaffaire duidelijk is geworden dat de Belastingdienst zich "lang niet altijd" aan de wettelijke privacyregels heeft gehouden.

Een deel van de data van de Belastingdienst is volgens de PvdA "geïnfecteerd" met bestanden die ze wettelijk gezien niet in bezit mogen hebben.



De Belastingdienst deelt gegevens met verschillende overheidsinstanties, zoals het UWV, de politie en ook gemeenten. Daarom wil de PvdA weten of de data waarover gemeente Eindhoven beschikt, niet voor een deel bestaat uit illegale gegevens.