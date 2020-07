De omzet van de Eindhovense chipmaker NXP is in het tweede kwartaal met 18 procent teruggelopen ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf.

De terugloop van het omzetcijfer is veroorzaakt door de coronacrisis. Vooral de automatieve afdeling werd geraakt. Bij deze bedrijfstak liep het kwartaalcijfer terug met 35 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Ook de bedrijfstakken mobiel en communicatie-infrastructuur liepen in omzet terug met respectievelijk 14 en 9 procent. De afdeling industrie en 'internet of things' groeide wel met twaalf procent ten opzichte van een jaar eerder. Ondanks de crisis zette het bedrijf 1,8 miljard Amerikaanse dollar om.

Kurt Sievers, CEO van het NXP heeft een goed gevoel over de rest van het jaar. "In China is er een positieve ontwikkeling, dat werkt aanmoedigend. Ook de verkoop uit onze distributiekanalen is geleidelijk verbeterd. Daarom verwachten we dat de verkoop in de tweede helft van het jaar verbeterd."