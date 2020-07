Een dronken bestuurder raakte in de nacht van maandag op dinsdag van de weg op de PSV-laan in Eindhoven en reed daarbij tegen een lichtmast.

De bestuurder reed via de berm en een fietspad tegen een lichtmast aan die midden op de weg stond. De auto reed daarbij ook een verkeersbord uit de grond.

Volgens de getuigen zat er naast de bestuurder ook een vrouw in de auto. Zij ging er na het ongeval te voet vandoor.

Uit een blaastest bleek dat de automobilist onder invloed was van alcohol. De man is met verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto is weggetakeld door een bergingsbedrijf.