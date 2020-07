Een dronken bestuurder heeft maandagavond rond 22.30 uur een ongeval veroorzaakt op de Boutenslaan in Stratum.

De dronken bestuurder botste op een andere auto, waarbij zijn wagen van de weg schoot en onderaan een helling in de bosjes tot stilstand kwam.

De bestuurder raakte gewond en is door de brandweer uit zijn voertuig bevrijd. Bij een blaastest van de politie bleek dat de bestuurder onder invloed van te veel alcohol was. Een agent is in de ambulance mee gegaan naar het ziekenhuis.



De schade aan beide wagens is groot. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is en hoort getuigen. Een inzittende van de andere auto is ter plaatse aan lichte verwondingen behandeld maar hoefde niet naar het ziekenhuis.