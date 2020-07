Een bestuurder die te hard reed en onder invloed was van drugs is maandagavond rond 21.00 uur gewond geraakt bij een ongeluk op de Boschdijk in Eindhoven.

Het ongeluk vond plaats ter hoogte van de Gemmastraat. De bestuurder haalde met hoge snelheid in op de Boschdijk, maar schatte de afstand tot de wegversmalling verkeerd in. De auto kwam daardoor in het plantsoen terecht en sloeg over de kop.

De automobilist bleek onder invloed te zijn van drugs en de politie heeft hem hiervoor aangehouden. De bestuurder raakte gewond bij het ongeluk en is naar het ziekenhuis gebracht.