Cafetaria Nicky in Stratum in Eindhoven is maandagavond rond 21.00 uur overvallen door gewapende criminelen met mondkapjes op.

Twee gewapende overvallers kwamen de zaak aan de Sint Bonifaciuslaan binnen met mondkapjes op. Ook droegen ze een capuchon en donkere kleding.

Volgens de politie gaat het om "jonge jongens". De daders zijn na de overval te voet gevlucht in de richting van de Rielseweg. De jongens hebben een onbekend geldbedrag meegenomen.

De politie doet onderzoek naar het incident en is op zoek naar getuigen en beelden van bewakingscamera's van mensen in de omgeving.