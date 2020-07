De Eindhovense fractie van de PvdA heeft raadsvragen gesteld aan het stadsbestuur over het uitstellen van de herinrichting van de Geldropseweg.

In 2009 werd volgens de PvdA de herinrichting van de Geldropseweg al als noodzakelijk bestempeld. Door de economische crisis ging die herinrichting toen niet door. In 2016 werd er vervolgens geld vrijgemaakt voor het project. Dat zou op zijn laatst in 2019 gerealiseerd worden.



Dat dit niet ging gebeuren werd halverwege 2019 duidelijk. De PvdA wil daarom weten wat de plannen van de gemeente Eindhoven zijn met de weg en welke planning het stadsbestuur wil aanhouden.