IKEA Eindhoven is voorlopig niet van plan om de stoffige auto, die al meer dan een jaar in de parkeergarage van de winkel aan de Ekkersrijt staat, weg te halen.

"We kunnen de auto wel laten wegslepen, maar dat kost ook heel veel geld. We hopen daarom eigenlijk dat de eigenaar zich nog bij ons meldt", aldus een woordvoerder van IKEA.

De grijze Citroën houdt al lange tijd een parkeerplek bezet, omdat niemand weet wie de eigenaar is. Het is wel bekend dat de auto zeventien jaar oud is en sinds 28 mei vorig jaar een zesde eigenaar heeft. Het voertuig staat niet geregistreerd als gestolen en is ook niet geïmporteerd. De apk is al wel een jaar verlopen.

Volgens de woordvoerder zijn er nog genoeg parkeerplekken voor andere bezoekers. "We hopen natuurlijk niet dat meer mensen dit gaan doen."