De politie heeft bij de aanhouding van een 57-jarige man in Geldrop zondag een waarschuwingsschot gelost. Dat meldt de politie maandag.

De politie ontving rond 18.00 een melding over een man die zich agressief gedroeg bij zijn huis in Geldrop. De man was vermoedelijk onder invloed van alcohol en had zich al eerder agressief gedragen bij zijn woning. Zo zou hij spullen over de schutting hebben gegooid en bedreigingen hebben geuit richting zijn buren.

Bij aankomst van de politie stond de man met twee messen in zijn handen. Hij weigerde deze te laten vallen en keerde zijn agressie vervolgens tegen de agenten. Een van de agenten loste hierop een waarschuwingsschot in de lucht.

Hierop liet de man zijn messen los en kon hij worden aangehouden. Niemand raakte gewond. De man zit nog vast.