Voor patiënten van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is het vanaf maandag makkelijker om te videobellen met hun behandelaar.

Patiënten kunnen nu via het patiëntenportaal MijnCatharina bellen, wat gebruiksvriendelijker moet zijn. Om te videobellen met een specialist kunnen patiënten de MSTeams-app downloaden en inloggen via DigiD op MijnCatharina.

Tijdens de coronacrisis is het Catharina Ziekenhuis meer gaan werken met videobellen. "Veel patiënten moeten vaak naar het ziekenhuis komen voor een gesprek of voorlichting over hun behandeling. Als we de gesprekken met hun verpleegkundige of specialist via een videoconsult laten verlopen, kunnen we hen die bezoekjes besparen", zegt dokter Laurence van Warmerdam.

Niet alle afspraken zijn geschikt voor een videoconsult. "Heb je mogelijk slecht nieuws dan wil je de patiënt liever zelf zien", vertelt van Warmerdam. Ook een lichamelijk onderzoek is niet mogelijk via een videoconsult.