De Eindhovense advocaat die het contactverbod met zijn ex-vriendin verbrak en tijden een achtervolging inreed op de politie, mag zijn werk als advocaat per direct hervatten. Dat heeft het Hof van Discipline in Den Bosch bepaald.

De advocaat is in het verleden meerdere keren in aanraking gekomen met de politie. In juli 2019 vond er een confrontatie plaats tussen de advocaat, zijn ex-vriendin en haar moeder. Daarbij zou hij huisvredebreuk hebben gepleegd en beide vrouwen hebben bedreigd.

Een half jaar later verbrak de advocaat het contactverbod met zijn ex. Tijdens een achtervolging door Nuenen en Eindhoven reed de advocaat vervolgens in op de politie. Eerder kwam de man al in opspraak vanwege een steekpartij en de beschieting van een shishalounge.

De deken van de Orde van Advocaten Oost-Brabant, Jan Frederik Schnitzler, heeft de advocaat daarop geschorst. In hoger beroep heeft het Hof van Discipline besloten de schorsing per direct op te heffen.

Shnitzler kan volgens het Hof van Discipline niet aantonen dat er nog sprake is van reële dreiging. Daarnaast zouden er de afgelopen periode geen voorvallen meer geweest zijn. Ook is de relatie tussen de man en zijn ex-schoonfamilie in rustiger vaarwater gekomen.