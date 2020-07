Bij verzorgingstehuis Vitalis Berckelhof in Tongelre heeft maandagochtend een brand gewoed in een appartement. Oorzaak van de brand was een waterkoker.

Bij de brand is niemand gewond geraakt. Het vuur is snel geblust en heeft geen ernstige schade veroorzaakt. De brandweer heeft het appartement gecontroleerd en weer vrijgegeven.

Hoe de waterkoker de brand precies heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk.