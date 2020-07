De N270 tussen Nuenen en Helmond is vrijdagavond deels afgesloten geweest na een ongeluk. Een Belgische bestuurder die onder invloed van alcohol was, botste met zijn bus achterop een auto die voor een stoplicht aan het wachten was. Na het ongeluk was zijn hond verdwenen.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de kruising van de N270 met de Brandevoortse Dreef. Daar stond een bestuurder te wachten voor een stoplicht toen de bus achterop knalde. Na het ongeval is het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Na het incident stapte de Belgische bestuurder uit om zijn hond te zoeken. Het dier werd niet gevonden en is nog steeds spoorloos.

Eenmaal ter plaatse namen de agenten een blaastest af bij de Belgische bestuurder. Het bleek dat hij te veel had gedronken en amper op zijn benen kon staan. Ook had de man geen rijbewijs of paspoort bij zich. Hij werd daarom aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.