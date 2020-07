Een vrouw (61) die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een man uit Eindhoven, blijft twee weken langer vastzitten. Dat maakt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bekend. De 57-jarige man werd dinsdag in de woning van de verdachte gevonden in de Sparrenstraat in Eindhoven.

De politie en de officier van justitie gaan uit van een misdrijf. De bewoonster van de woning werd dinsdag aangehouden door de politie. De vrouw is op dit moment de enige verdachte in de zaak.

Het OM meldt dat het slachtoffer regelmatig verbleef in de woning van de vrouw. Het onderzoek naar het incident is in volle gang.