De John F. Kennedylaan in Eindhoven zal in de nacht van vrijdag 24 juli op zaterdag 25 juli om 0.00 uur weer open gaan. Dat is twee dagen eerder dan gepland.

Het oude asfalt is verwijderd en nieuw asfalt met een geluidsreducerende toplaag en markeringen zijn aangebracht. Ook de geleiderail is vervangen.

De werkzaamheden zouden eigenlijk in de zomer van 2021 uitgevoerd worden. Door de rust op de wegen vanwege de coronacrisis zijn de werkzaamheden nu al uitgevoerd.

Het onderhoud zou eigenlijk tot en met zondag 26 juli duren. Doordat de werkzaamheden soepel zijn verlopen is de weg nu vanaf vrijdagnacht weer toegankelijk.