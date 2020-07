Een replica van De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn is de komende tijd te bewonderen bij locatie Wilgenhof van ouderenzorg Vitalis. Het wereldberoemde schilderij verhuist de komende weken ook nog naar andere locaties van de zorginstantie.

De Eindhovense replica is een actie van het Rijksmuseum in samenwerking met Vitalis. "Het is voor veel ouderen lastig om culturele uitjes te maken", vertelt Fleur de Laat van Vitalis Wilgenhof. "En de coronacrisis maakt het er ook niet gemakkelijker op. Dus we zijn dan ook erg blij dat het Rijksmuseum deze mogelijkheid biedt."

De replica is exact na gemaakt. Het doek is 4 bij 5 meter. "We hadden de replica ook een stuk kleiner kunnen maken, maar dan heb je gewoon niet het gevoel dat De Nachtwacht brengt", zegt De Laat.

De replica blijft in totaal vijf weken in Eindhoven en zal nog verhuizen naar Vrunswijck, De Horst Kronehoef, Berckelhof en Wisselhaege. Het schilderij blijft dan een week per locatie. In totaal bezoekt de replica van De Nachtwacht dertig ouderenzorglocaties in heel Nederland.