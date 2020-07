Nadat de politie woensdagmiddag een melding van een mogelijk explosief in de Bartoklaan in Eindhoven kreeg, werden zestien woningen uit voorzorg ontruimd. Het aangetroffen voorwerp bleek echter geen explosief, maar een speelgoedgranaat.

De hulpdiensten sloten onder meer de straat af, terwijl de EOD ter plekke kwam om het voorwerp te onderzoeken. Het voorwerp, dat erg leek op een handgranaat, werd nabij een regenput aangetroffen. De ter plekke gekomen Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) concludeerde dat het om een speelgoedexemplaar ging.

Nog geen twee uur na het aantreffen van de speelgoedgranaat mochten de omwonenden weer naar huis. "We gaan ervan uit dat deze zonder kwade bedoelingen is achter gebleven. Onderzoek is daarmee afgerond", aldus de politie.