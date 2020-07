De gemeente Eindhoven moet mogelijk een schadevergoeding van 1,4 miljoen euro betalen aan saneringsbedrijf Horyon, dat heeft de rechter bepaald.

De gemeente is 1,4 miljoen euro verschuldigd aan het bedrijf nadat een conflict over asbestsanering ontstond, zo meldt het Eindhovens Dagblad.

De gemeente schakelde Horyon in 2013 in om de oude energiecentrale van Philips asbestvrij te maken. De kosten voor dit project kwamen hoger uit dan werd verwacht. Horyon kreeg 1 miljoen euro voor het project, maar daar kwam nog 1,3 miljoen euro bij.

Later kostte het project nog zes ton, maar de gemeente weigerde te betalen. Horyon werkte daarop niet verder en ging in 2015 failliet aan de oplopende kosten. De gemeente heeft het gebouw vervolgens verkocht met de asbest er nog in.

De gemeente Eindhoven gaat in hoger beroep tegen de uitspraak over de te betalen schadevergoeding van 1,4 miljoen euro aan Horyon.