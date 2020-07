De politie is op zoek naar getuigen van de brandstichting in een hoekwoning aan de Moreelselaan in Eindhoven die plaatsvond in de nacht van maandag op dinsdag. Hierbij raakte een zestienjarige jongen zwaargewond.

Het slachtoffer ligt nog steeds in het ziekenhuis, meldt de politie woensdag.

De politie vermoedt dat de brand rond 3.00 uur aangestoken is aan de voorzijde van de woning. Omwonenden hebben een harde knal en glasgerinkel gehoord.

Op het moment van de brandstichting reed er een scooter op of rondom de Moreelselaan. De politie roept de bestuurder op zich te melden bij de politie. Ook worden getuigen verzocht contact op te nemen.

Het onderzoek naar de brand is nog in volle gang.