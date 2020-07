Een motorrijder raakte woensdagmiddag zwaargewond toen hij in botsing kwam met een hond die plotseling overstak in het buitengebied van Nuenen. Ook de hond hield ernstige verwondingen over aan het incident.

De bestuurder was met een groep van zo'n tien andere motorrijders aan het toeren over de Papenvoortse Heide toen de hond onverwachts overstak. De motorrijder raakte het dier en sloeg over de kop.

Ambulancepersoneel heeft de kleding van het slachtoffer stuk geknipt om bij zijn verwondingen te komen en hem een infuus toegediend. Vervolgens is de man naar het ziekenhuis vervoerd.

De hond is met spoed naar een dierenarts gebracht, maar gezien de ernst van de verwondingen is het de verwachting dat het dier het incident niet overleeft.