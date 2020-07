De politie houdt er rekening mee dat de brand die in de nacht van maandag op dinsdag woedde in een hoekwoning aan de Moreelselaan in Eindhoven is aangestoken. Een zestienjarige jongen raakte hierbij ernstig gewond, bevestigt de politie dinsdagochtend.

Mogelijk vond er een explosie plaats. Omwonenden hoorden een harde knal en het gerinkel van gebroken glas.

"De schade aan de woning is groot", zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Onderzocht wordt of de explosie vooraf aan de brand plaatsvond of erdoor veroorzaakt werd. Bij de brand is de achtergevel zwaar beschadigd geraakt.

Rond 3.00 uur kreeg de brandweer een melding binnen over een woningbrand. Binnen korte tijd was de brand met twee bluswagens onder controle gebracht.

Getuigen worden opgeroepen zich te melden.