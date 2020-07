Bij een brand in een woning aan de Moreelselaan in Eindhoven is in de nacht van maandag op dinsdag een persoon gewond geraakt, meldt de brandweer.

Volgens de brandweer vond tijdens de brand mogelijk een explosie plaats. Dat wordt momenteel onderzocht. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

De brandweer had de brand snel onder controle. Stichting Salvage kwam ter plaatse voor de schadeafhandeling.