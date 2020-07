De 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven (MRE) hebben maandag een cheque van 50.000 euro uitgereikt aan de bedrijven Tegema en EFFECT Photonics, die een rol spelen in de verdere ontwikkeling van fotonicacomputers.

Fotonica is een nieuwe computertechniek waarbij geen elektrische stroompjes worden gebruikt, maar lichtsignalen. De techniek is daardoor vooral interessant voor zware computers die veel informatie moeten verwerken, zoals in datacentra. De gemeenten in de MRE willen graag dat de Brainport-regio vooroploopt bij de ontwikkeling van deze technologie.

Bedrijven die samenwerken in het project PIC, dat bijdraagt aan hightech modulaire productiesystemen, worden beloond. PIC is een samenwerkingsproject dat gebruikmaakt van synergie van twee ondernemingen. Tegema, gevestigd in Sciencepark op Ekkersrijt, en EFFECT Photonics op Strijp S in Eindhoven krijgen daarom een cheque.

Directeuren Pierre van Lamsweerde (Tegema) en Tim Koene (EFFECT Photonics) mochten de cheque in ontvangst nemen uit handen van wethouder Jan Boersma van de gemeente Son en Breugel.

"Het stimuleringsfonds van de MRE is bedoeld om hoogwaardige bedrijvigheid in onze regio te bevorderen en vast te houden. Door innovatie en kennisvoorsprong te stimuleren, houden we dit type bedrijvigheid in de buurt. Als bedrijven in onze regio de markt steeds een stap voor zijn, zorgt dat ook in de toekomst voor werkgelegenheid waar wereldwijd om gevraagd wordt en dat deze regio biedt", aldus Boersma.