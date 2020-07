FC Eindhoven is maandag op het trainingsveld begonnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Brabantse club uit de Keuken Kampioen Divisie kwam maandenlang niet in actie vanwege de coronacrisis.

De ploeg van trainer Ernie Brandts ziet er wel anders uit dan vorig seizoen. Veel spelers zijn vertrokken en daardoor bestond de groep voor een groot deel uit proefspelers en spelers van de FCE Randstad Academy.

"Het is afwachten hoe het seizoen gaat lopen. Koffiedik kijken, daar kan ik nog niks over zeggen. Maar het is heel fijn dat we weer kunnen trainen. Ik heb me toch wel verveeld de afgelopen maanden", zegt doelman Ruud Swinkels.

Ook supporters waren welkom aan de Aalsterweg in Eindhoven. Zo'n 35 fans waren toeschouwer van de eerste training. De supporters kregen na afloop van de training een applaus van de spelersgroep.