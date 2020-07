Bij verzorgingshuis Vitalis Wilgenhof wordt donderdag een levensgrote replica van De Nachtwacht onthuld. De zorggroep meldt dat de kopie van een van de beroemdste Nederlandse schilderijen naar Eindhoven wordt gebracht vanwege een samenwerking tussen het Rijksmuseum en Philips.

Het schilderij van 4 bij 5 meter blijft vijf weken in Eindhoven en wisselt elke week van locatie. Volgens Vitalis past het project goed bij de manier waarop de zorggroep naar kunst en cultuur kijkt.

"De komst van De Nachtwacht zien wij als middel om net wat vrijer te denken, met elkaar in verbinding te blijven, te genieten en iets moois te maken. Kunst en cultuur als vitamine voor de geest, als middel voor ontplooiing, betekenisvol contact, zingeving en plezier", schrijft het zorgbedrijf.



Het initiatief is ontstaan omdat het voor ouderen vanwege de coronacrisis moeilijk is geworden om een museum te bezoeken. Het Rijksmuseum wil ouderen op deze manier tegemoetkomen. De replica is een afdruk van een foto in een zeer hoge resolutie, die eerder dit jaar beschikbaar is gesteld.