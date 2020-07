Een 21-jarige man uit Maarheeze heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee politieagenten mishandeld in het uitgaansgebied op Stratumseind in Eindhoven. Daarna verzette hij zich hevig tijdens zijn aanhouding.

De twee agenten gingen naar Stratumseind na een melding dat het onrustig was op straat. Mogelijk zou er een vechtpartij zijn geweest. Op locatie troffen de agenten een man aan die agressief gedrag vertoonde door herhaaldelijk de confrontatie op te zoeken met anderen.

Toen zij met de man in gesprek wilden gaan, werden zij belemmerd door een vrouw die de agenten duwde. Nadat een van de agenten de vrouw vervolgens wegduwde, escaleerde de situatie. De verdachte sloeg een van de agenten een aantal keer met zijn vuist in het gezicht.



De man is vervolgens onder veel verzet aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De verdachte probeerde onder meer de wapenstok van een van de agenten te bemachtigen en trok diezelfde agent naar de grond. Daarbij bezeerde de agent zijn elleboog. De andere agent heeft fikse pijn aan zijn linkerkaak overgehouden.



De verdachte zit nog vast voor verder onderzoek en wordt zondag uitgebreid verhoord. De politieagenten doen aangifte van mishandeling tegen de verdachte.