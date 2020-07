Een gestolen auto is in de nacht van zaterdag op zondag op de N2 bij Eindhoven over de kop geslagen en in de sloot beland. Het voertuig vloog daarna in brand. De bestuurder is spoorloos.

De brandweer heeft met warmtebeeld in de omgeving gezocht, maar zonder succes. Ook een politiehelikopter uit Amsterdam werd ingevlogen, maar er is niemand gevonden.

De auto is door een berger uit de sloot getakeld. Getuigen van het incident worden verzocht contact op te nemen met de politie.