Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag uitgebrand aan de Jan Hofmeyrstraat in Eindhoven. Buurtbewoners hebben de brand met tuinslangen geblust.

Over de auto is brandbare vloeistof gegooid en de brand is bij de voorbanden aangestoken met een aanmaakblokje. De brandweer heeft de brand nog nageblust. De auto is ondanks het snel ingrijpen van de oplettende buurtbewoners total loss.

De politie is een onderzoek gestart. Mogelijk zijn er camerabeelden waarop de dader te zien is. De autobranden in Eindhoven nemen de laatste tijd toe. Of er een verband is tussen de branden wordt ook onderzocht.