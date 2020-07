De bestuurder van een personenauto is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een andere auto op de kruising van de John F. Kennedylaan met de Onze Lieve Vrouwenstraat in Eindhoven.

Twee auto's kwamen met elkaar in botsing. Beide bestuurders beweerden door groen licht te zijn gereden, waardoor de voertuigen elkaar op volle snelheid hebben geraakt. Een van de auto's belandde door de klap over de kop. De bestuurder is met rugklachten naar het ziekenhuis gebracht. De andere bestuurder kwam er zonder kleerscheuren vanaf.



Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen. Omdat de oorzaak nog niet duidelijk is, is de politie nog bezig met een onderzoek. Daardoor is de Onze Lieve Vrouwenstraat in westelijke richting afgesloten.