Twee auto's zijn vrijdagavond op de Boschdijk in Eindhoven met elkaar in botsing gekomen. Een van de betrokken bestuurders was onder invloed van alcohol.

De veroorzaker van het ongeval werd door het ambulancepersoneel nagekeken. Daaruit bleek al snel dat de man vermoedelijk onder invloed van alcohol was. Hij moest mee naar het politiebureau voor een blaastest.

Een van de auto's kwam op zijn kant terecht. Daarom werd in eerste instantie de brandweer opgeroepen, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig omdat de auto al snel weer op zijn wielen stond. De twee auto's raakten flink beschadigd en werden door een berger weggesleept.