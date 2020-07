In een woonwagencentrum aan de Broekweg in Waalre zijn dinsdag veertien vaten met grondstoffen en hulpmiddelen voor de productie van synthetische drugs gevonden. Dat meldt de politie donderdag.

Tijdens een controle in de buurt vond de politie een gascilinder en werd er een sterke anijslucht geroken. Deze geur kan duiden op de productie van synthetische drugs. Na verder onderzoek werden meerdere jerrycans met grondstoffen voor de productie van drugs gevonden.

Naast de stoffen trof de politie ook gasmaskers, een kookpan en slangen aan. Deze hulpmiddelen wijzen volgens de politie eveneens op de productie van drugs.

Ook werd er 1.700 liter diesel gevonden. De douane onderzoekt of het om rode diesel gaat, dat alleen in schepen (met uitzondering van pleziervaartuigen) en in een beperkt aantal gevallen in kranen op schepen en pontons mag worden gebruikt.