Een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is donderdag door rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar wegens meerdere inbraken in regio Eindhoven. Een 49-jarige Eindhovenaar werd door de rechter veroordeeld tot een taakstraf en een voorwaardelijke straf van twee maanden wegens heling.

De 45-jarige verdachte sloeg tussen februari 2018 en januari 2020 diverse keren toe in Eindhoven, Sint-Oedenrode, Schijndel en Son en Bruegel. Bij de inbraken maakte hij onder meer geld, laptops en sieraden buit. De Eindhovenaar maakte zich schuldig aan opzetheling, omdat hij de gestolen spullen bewust van de verdachte kocht.

Bij de strafoplegging heeft de rechter er rekening mee gehouden dat de inbreker geen respect had voor de persoonlijke eigendommen van anderen. Hij stal spullen met veel emotionele waarde en doorzocht uitgebreid de woningen en slaapkamers van zijn slachtoffers.

De rechter oordeelt daarnaast dat de kans op herhaling aanwezig is. Daarom krijgt hij naast zijn taakstraf ook een voorwaardelijke celstraf opgelegd.