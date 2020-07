Tussen 2016 en 2019 is in Oost-Brabant 62 keer aangifte gedaan van mishandeling door politieagenten. Dat antwoordt het Eindhovense college donderdag op raadsvragen van D66, DENK en GroenLinks.

Daarnaast meldt het college dat na geen van deze klachten is overgegaan tot justitiële vervolging. Wel is er in de afgelopen vier jaar drie keer overgegaan tot een disciplinaire straf, zoals een formele waarschuwing of inhouding van verlof.

In dezelfde periode is er bij de politie Oost-Brabant vier keer aangifte gedaan van discriminatie. Deze klachten hebben geen gevolgen gehad voor de politiemedewerkers.