De gemeente Eindhoven start een onderzoek naar de mogelijke onteigening van Joodse woningen na de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek wordt ingesteld naar aanleiding van vragen van Pointer.

Uit het onderzoek van Pointer kwam naar voren dat in Eindhoven tussen 1940 en 1945 zo'n 38 woningen in beslag zijn genomen. Over het onderzoek werden eerder al vragen gesteld door raadslid Mary-Ann Schreurs.

Het onderzoek moet duidelijk maken of de gemeente inderdaad onroerend goed heeft aangekocht tijdens de oorlog en of er na de oorlog rechtsherstel heeft plaatsgevonden. Ook wordt onderzocht of de gemeente naheffingen voor straatbelasting heeft opgelegd aan Joodse bezitters van onroerend goed.

Volgens burgemeester John Jorritsma van Eindhoven zijn de aangetroffen feiten serieus en ernstig. "Het confisqueren van Joodse woningen tijdens de nazibezetting en deze doorverkopen is een lelijk litteken in onze geschiedenis. Traumatisch voor de Joodse gemeenschap, beschamend voor onze samenleving. Dat geldt ook voor belastingnaheffingen van Joden die terugkeerden uit vernietigingskampen."

Eindhoven is niet de eerste gemeente die een dergelijk onderzoek doet. Eerder gebeurde het in Amsterdam. Momenteel lopen er ook onderzoeken in Rotterdam en Utrecht.